Паркінг, яким оперує УЗ, працює вже кілька років

АТ «Укрзалізниця» з 1 червня 2021 до 1 квітня 2024 року не сплачувала збір за паркування на площі Двірцевій, 1, свідчать дані автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок АТ «Укрзалізниця». Про це ZAXID.NET повідомили у відповідь на інформаційний запит в ГУ ДПС у Львівській області.

«Згідно з даними АІС “Податковий блок” АТ “Укрзалізниця” сплату збору за паркування транспортних засобів за період 01.06. 2021 по 01.04. 2024 за адресою м. Львів, площа Двірцева, 1 не здійснювала», – йдеться у відповіді на запит ГУ ДПС у Львівській області.

Збір за паркування належить до місцевих податків і зборів і сплачується за договором між органом місцевого самоврядування та оператором паркування за місцем розташування земельної ділянки. Дві земельні ділянки зліва від головного вокзалу Львова, де розташовані паркінг і автостоянка, якими оперує «Укрзалізниця», перебувають в державній власності. Тож місто з цього нічого не отримує, окрім заторів на вул. Чернівецькій, про що ішлося під час засідання сесії ЛМР 28 березня 2024 року.

Тоді депутатка від «Європейської солідарності» Олена Пелех просила міського голову Андрія Садового врегулювати питання паркінгу і стихійної автостанції біля вокзалу.

«Поруч із головним залізничним вокзалом є дві земельні ділянки, що перебувають в державній власності і користуванні «Укрзалізниці». Одну з них використовують як паркінг, а іншу – як стихійну автостанцію. Через відсутність вільних місць для паркування львів'яни та гості міста не мають можливості розрахувати свій час, що приводить до запізнень на потяги чи автобуси. Також пошуки паркомісця є проблемою для людей з інвалідністю та батьків із дітьми», – сказала тоді Олена Пелех.

Депутати також просили звернутися із цією проблемою до прем’єр-міністра та інших посадовців, щоб місто й УЗ могли спільно використовувати паркінг, аби навести там порядок. Та Андрій Садовий повідомив, що неодноразово порушував це питання з «Укрзалізницею», але «там глуха стіна».

Після цього 2 квітня 2024 року прес-служба Укрзалізниці повідомила про відкриття повністю автоматизованого цілодобового паркінгу ліворуч від головного залізничного вокзалу Львова.

«Паркінг переоблаштовано в межах комплексної системної трансформації львівського вокзалу. Автоматична система збору оплати та інформаційне табло з лічильником вільних місць гарантують зручне користування паркінгом для мешканців та гостей міста, забезпечуючи ефективне користування площею та унеможливлюючи хаотичне паркування», – ідеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Як писав ZAXID.NET, «Укрзалізниця» також відмовилась сказати, скільки заробляє на паркінгу, що розташований біля головного залізничного вокзалу Львова і де ціни на паркування становлять від 30 грн/год до 500 грн/доба. Підприємство посилається на те, що це непублічна, а внутрішня аналітична інформація. Та, відповідно до законодавства, видатки і доходи держави належать до публічних фінансів, а АТ «Укрзалізниця» засноване державою, тож її доходи належать до публічних фінансів.