Парковку на пл. Двірцевій у Львові обслуговує «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця», що обслуговує паркувальний майданчик навпроти залізничного вокзалу у Львові, відмовилась назвати суму доходів від функціонування паркінгу. У відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET, АТ «Укрзалізниця» назвало цю інформацію непублічною.

Паркувальний майданчик на пл. Двірцевій є відкритим і розташований на ділянці, що перебуває у користуванні АТ «Укрзалізниця». Під час реконструкції площі перед головним залізничним вокзалом Львова у 2018-2020 роках під сквером планували побудувати підземну парковку за кошти інвестора, однак згодом від цієї частини проекту тимчасово відмовились, натомість відремонтувавши сквер.

У межах реконструкції, всю площу звільнили від паркування, а натомість залишити авто можна на парковці «Укрзалізниці». Як повідомили ZAXID.NET в УЗ у відповідь на запит, зараз оплатити парковку можна як готівкою так і безготівково.

Актуальні тарифи на паркування на пл. Двірцевій:

за годину для легкового авто – 30 грн;

до трьох годин для легкового авто – 40 грн;

за добу для легкового авто – 50 грн;функціонування паркмайданчика. Ці звернення міськрада надсилала, аби мати змогу інтегрувати площу в єдину міську систему паркування

за годину для автобуса чи вантажівки – 55 грн;

до трьох годин для автобуса чи вантажівки – 100 грн;

за добу для автобуса чи вантажівки – 120 грн;

за годину для автобуса типу «Неоплан» – 200 грн;

за три години для автобуса типу «Неоплан» – 300 грн;

за добу для автобуса типу «Неоплан» – 500 грн;

«Майданчик обладнаний POS-терміналом для можливості розрахунку за допомогою банківської картки. Про здійснення оплати обов’язково видається фіскальний чек з РРО згідно з Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”», – стверджують в «Укрзалізниці».

Натомість підприємство відмовилось надати інформацію про суму доходів від функціонування цього паркінгу, зазначивши, що ця інформація не є публічною та належить до комерційних аналітичних даних АТ «Укрзалізниця».

«Інформація про прибуток від діяльності паркувального майданчику не є публічною та належить до комерційних аналітичних даних АТ “Укрзалізниця”», – вказано у відповіді на запит.

Додамо, що в березні 2023 року ZAXID.NET надсилав «Укрзалізниці» аналогічний запит та отримав таку ж відповідь щодо даних про дохід.

Із документів, що є в розпорядженні ZAXID.NET, стало відомо, що впродовж 2020-2024 років Львівська міська рада неодноразово зверталася з запитами до «Укрзалізниці», Міністерства розвитку громад і територій та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням оприлюднити доходи від функціонування паркмайданчика. Ця інформація необхідна міськраді для інтеграції площі в єдину міську систему паркування. Однак усі служби відмовились надати відповідні дані.