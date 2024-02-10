Для цього біля паркувальних місць ставлять спеціальні пандуси

На майданчику ЛеоПарковки на вул. Степана Бандери у Львові облаштовують п’ять паркувальних місць для людей з інвалідністю за рахунок підвищення їхнього рівня до пішохідної частини. Роботи почалися у п’ятницю, 9 лютого, повідомляє ЛКП «Львівавтодор».

Спільне використання частини пішохідної зони, прилеглої до парковки, дає можливість людині з інвалідністю одразу перейти від статусу водія або пассажира у статус пішохода. Підвищення рівня паркувальних місць роблять завдяки спеціальним пандусам.

Додамо, що ініціатива з переобладнання паркувальних місць для людей з інвалідністю на вул. Степана Бандери виникла після того, як активіст Ігор Дякович розкритикував наявні місця – там не було місця для того, щоб розкласти колісне крісло.

Вулицю Степана Бандери закрили на ремонт у вересні 2020 року. За проектом, на вулиці облаштували дві спільні смуги для громадського і приватного транспорту, а для автомобілів облаштувати понад сто паркомісць. Також уздовж вулиці проклали велосмуги. Роботи вартістю 209,5 млн грн виконувала компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл».