Вулицю Бандери відкрили після ремонту в грудні 2021 року

15 вересня ЛКП Львівавтодор підписало угоду з ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на додаткові роботи з реконструкції вул. Бандери у Львові. Вартість цих робіт становить 92,7 млн грн, при цьому вся реконструкція вулиці, яку відкрили після ремонту ще в грудні 2021 року, коштувала 209,5 млн грн. Додаткові витрати на ремонт вулиці під час війни спричинили обговорення серед львів’ян, втім у Львівській міськраді стверджують, що ці гроші платитимуть підряднику після завершення бойових дій.

Саму вул. Бандери закрили на ремонт у вересні 2020 року. За проектом на вулиці облаштували дві спільні смуги для громадського і приватного транспорту, а для автомобілів облаштувати понад сто паркомісць. Також уздовж вулиці проклали велосмуги. Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур Конструкціон Інтернешнл», загальна вартість робіт – 209,5 млн грн.

Вулицю ремонтували в кілька етапів. Уже в процесі реконструкції в мерії вирішили також облаштувати транспортний хаб на перетині вул. Бандери та Чупринки, а також відновити підпірну стінку поблизу Органного залу. Ці роботи не входили в основний проект реконструкції.

15 вересня ЛКП Львівавтодор підписало угоду з «Онур Конструкціон Інтернешнл» на додаткові роботи з реконструкції вулиці, вартістю 92,7 млн грн. Як пояснив ZAXID.NET керівник департаменту мобільності Олег Забарило, йдеться про оплату вже фактично виконаних робіт.

«Первинний договір був підписаний на 209,5 млн грн і профінансований наразі лише на 150 млн грн. У процесі роботи ми коригували проект, вносили зміни в ПКД. Цей договір є невід’ємною частиною реконструкції вулиці», – зазначив Олег Забарило.

Він пояснив, що оприлюднені на сайті Prozorro торги є не новим договором, а по суті інформуванням про його укладання.

«Це не є тендерна закупівля, договір укладений за процедурою одного учасника. У договорі є пункт, де прописано що фінансування здійснюється виключно наявності бюджетних призначень. Цього року на вул. Бандери закладено лише 10 млн, тому звісно, цих 92 млн витрачати не планувалося. Це є борг, який буде профінансований після завершення воєнного стану», – додав Олег Забарило.

Додамо, що попри те, що ці гроші цього року підряднику виплачувати не будуть, на сторінці закупівлі з’явились звернення львів’ян до Держаудитслужби стосовно недоцільності таких втитрат в умовах воєнного стану. Мешканці просять спрямувати гроші на закупівлю зброї. Наразі відповідь Держаудитслужби очікується.

«Ніхто сьогодні ці кошти платити не буде: по-перше, їх нема; по-друге, морально ці кошти платити після нашої перемоги. І вони це прекрасно розуміють. Я розумію, що це може багатьом не подобатися, але це є наша принципова позиція: в часі війни на першому місці є військові і допомога армії», – розповів у інтерв’ю ZAXID.NET міський голова Львова Андрій Садовий.