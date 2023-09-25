У понеділок, 25 вересня, ведучий ZAXID.NET та 24 каналу Андрій Дрозда у прямому ефірі поспілкується із міським головою Львова Андрієм Садовим. Говоритимуть на актуальні теми із життя Львова під час війни. Зокрема, про нагальні потреби міста, критичні витрати, підтримку військових, розвиток реабілітації.

Розмова почнеться о 17:00, трансляція відбуватиметься на сайті та сторінці ZAXID.NET у Facebook.