Мери Рейк'явіка та Львова провели Zoom-зустріч

Мер Рейк’явіка Дагур Бергурусон Еггертсон запропонував гуманітарну чи іншу необхідну допомогу Львову. Про це він повідомив під час Zoom-зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим, повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Під час розмови мер Львова розповів меру Рейк’явіка про поточну ситуацію в місті та країні, роботу з вимушеними переселенцями, будівництво житла для них, а також підтримку партнерів.

«Зараз Львів – величезний хаб для внутрішніх переселенців. Ми прийняли близько 200 тисяч українців із різних куточків держави і щодня продовжуємо приймати дітей, жінок, поранених цивільних із гарячих точок. За час війни ворог тричі атакував наше місто, внаслідок чого загинули 7 людей, також є 11 поранених, серед яких – дитина. Це наша нова реальність. Сьогодні Росія зруйнувала весь світовий порядок», – зазначив Андрій Садовий.

Також він закликав до суцільної ізоляції Росії у різних сферах – культурі, спорті, економіці тощо.

Натомість Дагур Бергурусон Еггертсон розповів, що його місто кілька років тому заморозило будь-які стосунки зі своїми містами-партнерами в Росії, а нещодавно також надіслало їм звернення, в яких засудило вторгнення в Україну. Проте жодних відповідей на листи не отримали. Також мер Рейк’явіка висловив захоплення роботою Львова у воєнний час та запропонував допомогу місту у вирішенні нагальних питань.

Рейк'явік — столиця та головне місто Ісландії, з населенням понад 120 тисяч жителів, що становить половину населення всього острова. Дагур Бергурусон Еггертсон – ісландський політик, мер Рейк'явіка з червня 2014 року. Вперше обраний до міської ради на виборах 2002 року. Дагур отримав освіту лікаря, також має ступінь магістра з прав людини та міжнародного права в університеті Лунда в Швеції. Працював у різних відділеннях університетської лікарні Ландспіталі та на кафедрі мікробіології, був лікарем районної лікарні Ісафьордур, лікарем швидкої допомоги, читав лекції з охорони здоров’я в Рейк’явікському університеті.

Зазначимо, що за 50 днів війни Львів уже прийняв 3400 тонн гуманітарної допомоги.