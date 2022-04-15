Німецький Вюрцбург має намір стати містом-побратимом Львова
Муніципалітет Вюрцбурга надасть Львову 200 тис. євро на гуманітарну допомогу
Львів отримає нове місто-побратим – німецький Вюрцбург. Мер цього міста Крістіан Шухардт офіційно оголосив про такі наміри. Також Вюрцбург планує підтримати Львів і надати 200 тисяч євро на гуманітарні потреби. Про це 15 квітня у Twitter повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Дякую Крістіану Шухардту та всій громаді міста за підтримку!», – зазначив мер Львова.
Як повідомляє міська рада, мери двох міст під час онлайн-зустрічі обговорили поточну ситуацію в державі, потреби Львова й України, допомогу переселенцям. Підсумком розмови було рішення про налагодження партнерства.
Вюрцбург – місто в Баварії, на півдні Німеччини. Як і Львів, має давню історію. Вюрцбург є центром німецького виноробного регіону Франконія, який славиться своїми сухими білими винами.
До слова, Львів має 18 міст-партнерів у різних країнах. Від початку повномасштабного вторгнення Росії вони підтримують Львів і Україну. За перші 50 днів війни Львів отримав 3400 тонн гуманітарної допомоги від міст-партнерів з-за кордону, 85% яких передав далі на схід.