Вюрцбург є центром німецького виноробного регіону

Львів отримає нове місто-побратим – німецький Вюрцбург. Мер цього міста Крістіан Шухардт офіційно оголосив про такі наміри. Також Вюрцбург планує підтримати Львів і надати 200 тисяч євро на гуманітарні потреби. Про це 15 квітня у Twitter повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Дякую Крістіану Шухардту та всій громаді міста за підтримку!», – зазначив мер Львова.

A few days ago the Mayor of the city #Würzburg officially has expressed the intentions of his city to establish the partnership between our cities and to provide Lviv with material assistance in the amount of 200K € for the humanitarian needs. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 15, 2022

Як повідомляє міська рада, мери двох міст під час онлайн-зустрічі обговорили поточну ситуацію в державі, потреби Львова й України, допомогу переселенцям. Підсумком розмови було рішення про налагодження партнерства.

Вюрцбург – місто в Баварії, на півдні Німеччини. Як і Львів, має давню історію. Вюрцбург є центром німецького виноробного регіону Франконія, який славиться своїми сухими білими винами.

До слова, Львів має 18 міст-партнерів у різних країнах. Від початку повномасштабного вторгнення Росії вони підтримують Львів і Україну. За перші 50 днів війни Львів отримав 3400 тонн гуманітарної допомоги від міст-партнерів з-за кордону, 85% яких передав далі на схід.