За 50 днів війни Львів отримав 3400 тонн гуманітарної допомоги від міст-партнерів із-за кордону. 85% цього вантажу передали в інші українські міста та села.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради у четвер, 14 квітня, у Львові сформували список необхідної гуманітарної допомоги, який передали країнам-партнерам. До цього списку увійшли ліки, харчі довготермінового зберігання та техніка, зокрема генератори.

«Вранці 24 лютого, коли ми ще не встигли оговтатись від шоку, наші закордонні друзі і міста-партнери, мери, організації, посли різних країн вже телефонували із двома запитаннями: як ви, і що вам потрібно, чим ми можемо допомогти. Ми розуміли два моменти: Львів повинен допомагати інших містам та допомагати людям, які приїжджали сюди з усієї України. Зважаючи на це, ми одразу сформували список необхідної допомоги», – розповіла керівниця міського управління зовнішніх зв’язків та промоції Львова Тетяна Хабібрахманова.

За час війни Львів перетворився на повноцінний гуманітарний хаб. Він отримує допомогу з-за кордону, більшість з якої передає населеним пунктам України, які перебувають під постійними обстрілами ворога.

«Від початку повномасштабного вторгнення місто отримало 170 фур гуманітарної допомоги з-за кордону. Це 3 тисячі 400 тонн. 85% з отриманого вантажу ми відправили в інші українські міста, села, селища та громади.Ми відправляємо вантажі як до Києва, Одеси, Харкова, Миколаєва, так і в маленькі села Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської областей», – розповіла керівниця департаменту розвитку, координаторка гуманітарних складів міста Наталія Бунда.

Насамперед громади з зони бойових дій потребують їжі та медикаментів: кровоспинні, знеболюючі, жарознижуючі. Є запит на предмети та засоби гігієни, дитяче харчування, одяг і питну воду.

Частину гуманітарної допомоги місто скеровує переселенцям, що вимушено переїхали до Львова. Загалом за час війни до Львова переїхали близько 200 тисяч людей.