На засідання сесії запросили посла України у Франції

Паризька міська рада присвоїла Києву статус почесного громадянства, а також виділила 1 млн євро для гуманітарної допомоги. Таке рішення муніципалітет прийняв у вівторок, 22 березня.

Засідання сесії, на якій ухвалили такі рішення, відбувалося у присутності посла України у Франції Вадима Омельченка.

Депутати проголосували за присвоєння почесного громадянства місту Києву. Також адміністрація столиці Франції виділила 1 млн євро для надання невідкладної допомоги Україні.

«Місто хоче виділити 1 мільйон євро допомоги на користь асоціацій, неурядових організацій та діячів сфери, які організовують збір та доставку продуктів харчування та предметів першої необхідності в Україні чи в прикордонних країнах», – повідомили на сторінці ради Парижа.

У міськраді наголосили, що у Парижі відкрили єдиний центр прийому українських біженців, дві муніципальні гімназії також пристосували під центри прийому біженців.

Нагадаємо, багато європейськийх країн перейменовують вулиці, на яких розташовані російські дипломатичні установи, на честь України. Наприклад, у столиці Литві Вільнюсі ця вулиця тепер називається Героїв України, а у Ризі – Незалежності України.