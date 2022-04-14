Іспанське місто Фуентес-де-Андалусія на тиждень перейменували в Україну

Містечко Фуентес-де-Андалусія у провінції Севілья за рішенням місцевої влади протягом Страсного тижня матиме назву «Україна». Про це повідомило посольство України в Іспанії.

«Ця ініціатива була реалізована на вимогу мешканців містечка, які у такий спосіб вирішили продемонструвати свою солідарність з народом України на тлі російської військової агресії», – зазначається у дописі.

Як повідомив мер муніципалітету Франсіско Мартінес, це акція солідарності у світлі ситуації, в якій опинилися українці через російське вторгнення. На різних вулицях містечка з населенням біля 8 тис. людей, встановлені таблички з назвами таких міст, як Київ, Маріуполь, Харків, Херсон або Одеса.

Муніципальна влада Фуентес-де-Андалусія також ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні та висловила готовність прийняти українських громадян, які, рятуючись від війни, шукають прихисток в Іспанії, поінформували у посольстві.