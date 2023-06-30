Сігеру Бан приїхав до Львова на Lviv Urban Forum

Всесвітньовідомий архітектор з Японії Сігеру Бан почав працювати над проектом нового хірургічного корпусу національного реабілітаційного центру Unbroken у Львові. У п’ятницю, 30 червня, на Lviv Urban Forum він презентував першу концепцію та візуалізацію будівлі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«За проектом передбачено, що хірургічний корпус матиме вісім поверхів – два під землею та шість наземних. Основна конструкція – з бетонними ядрами, та дерев’яними рішеннями без металевих з’єднань всередині. Цей проект – інноваційне рішення, аналога якому немає у світі», – зазначив міський голова Львова.

Мер Львова додав, що проект адаптують спільно з українськими фахівцями під будівельні норми та технічні вимоги нашої медицини. Після презентації Сігеру Бан запустить міжнародну фандрейзингову кампанію для збору коштів на будівництво нового хірургічного корпусу.

Сігеру Бан представив проект нового хірургічного корпусу (фото ЛМР)

Архітектор Сігеру Бан з Японії – лауреат Прітцкерівської премії, відомий своїми нестандартними підходами до будівництва, використанням незвичних будівельних матеріалів. Серед його найвідоміших робіт – музей гори Фуджі у Японії, музей сучасного мистецтва Центр Помпіду у місті Мец (Франція) та Музичний театр на річці Сена у Парижі. На початку великої війни в Україні у великих шелтерах для переселенців у Львові почали монтувати модульні системи з картонних труб та перегородок за проектом Сігеру Бана, що дозволило поділити великі приміщення на сегменти і створити приватний простір і комфорт вимушено переселених українців.

Національний центр реабілітації «Незламні» (Unbroken) створюють на базі Першого медоб’єднання Львова. У ньому зібрали найкращих фахівців: хірургів, травматологів, протезистів, психотерапевтів, реабілітологів, де надаватимуть допомогу поранених на війні українцям.