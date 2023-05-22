Фахівці обговорюватимуть відновлення, трансформації і розвиток українських міст і сіл

28-30 червня у Львові вперше відбудеться Lviv Urban Forum. Ця міжнародна подія присвячена темі відновлення, трансформації і розвитку українських міст та сіл. На ньому зберуться світові фахівці з архітектури, урбаністики, планування, а також мери, головні архітектори українських громад, урядовці, студенти, науковці та інші зацікавлені.

За інформацією організаторів, під час форуму учасники розмовлятимуть на тему визначення цінностей для подальшого розвитку українських громад, а також світові та українські архітектори обговорюватимуть інновації, новітні технології та сталий розвиток в архітектурі. Спікерами будуть понад 30 українських і світових архітекторів та міських планувальників, зокрема: японський архітектор Шигеру Бан, провідний світовий містопланувальник родом з Нідерландів Кіс Крістіансе, архітектор, автор проекту Центру Шептицького УКУ у Львові Стефан Беніш, наукова працівниця Інституту мистецтва і дизайну Віденського технологічного університету, дослідниця місць пам’яті Інге Манка, головний архітектор Львова у 2015-2019 роках Юліан Чаплінський, засновник Харківської школи архітектури Олег Дроздов та інші.

Будуть розглядатися такі ключові питання:

Які стратегії розвитку обрати громадам, що втратили свій найцінніший ресурс – людей?

Як зробити простір комфортним, інклюзивним і безпечним для життя – таким, щоб мешканці захотіли повернутися і реалізувати себе у своїй громаді?

Як оптимізувати бюджет і ресурси, щоб створювати недорогі, але ефективні рішення?

Як інтегрувати українське законодавство в сфері містобудування з європейським?

Як в громадському просторі зберегти пам’ять про події і людей, які творять нашу історію сьогодні і як творити якісні ландшафти для життя?

«Ми маємо вибудовувати наші міста і села за принципами людиноцентричності, поваги до природи і сталого розвитку. Цей форум має на меті закласти цінності, які стануть орієнтирами для формування нових підходів розвитку наших громад», – зазначив програмний директор Lviv Urban Forum, головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Окрім лекцій, в програмі заплановані воркшопи і ярмарок можливостей для громад, модерований нетворкінг для учасників. Усі зацікавлені можуть залишити заявку, попередня реєстрація за посиланням.