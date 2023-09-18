SENSAR збудує реабілітаційний центр у Брюховичах

Будівництво реабілітаційного центру стартувало у серпні. У компанії кажуть, що все роблять за найсучаснішими стандартами.

А щоб врахувати всі потреби військових, громадський нагляд за зведенням реабілітаційного центру на себе взяв Сергій Волинський («Волина») – майор ЗСУ, виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, один з командирів оборони Маріуполя та БО «БФ «СТАЛЕВІ». Відтак, 14 вересня Сергій Волинський разом з представниками БО «БФ «СТАЛЕВІ» та компанії SENSAR підписали меморандум.

Сергій Волинський наглядатиме за зведенням реабілітаційного центру

На будівельному майданчику на вулиці Широкій, 2 в Брюховичах на папері зафіксували всі зобов’язання. Зокрема забудовник має за 1,7 мільйона євро облаштувати сучасний реабілітаційний центр. Термін завершення робіт – через два роки.

Натомість Сергій Волинський очолює громадський нагляд з його побудови. Основна мета такого кроку, як зазначили в SENSAR, – щоб центр відповідав усім сучасним вимогам реабілітації та забезпечував потреби військових.

Реабілітаційний центр відповідатиме потребам військових

Що відомо про благодійний фонд «СТАЛЕВІ»

Зауважимо, що «Волина» ініціював створення благодійного фонду «СТАЛЕВІ» ще коли перебував у Туреччині. Організацію очолила громадський діяч та рідна сестра Героя України – Тетяна Харько.

Їхній фонд надає всебічну мілітарну допомогу морській піхоті, а також займається лікуванням, фізичною та психологічною реабілітацією морпіхів, що отримали поранення та повернулись з ворожого полону. Кількість поранених морських піхотинців, що наразі потребують допомоги, вкрай висока, адже військові виконують бойові задачі найвищої складності під час контрнаступу.

«До Сталевих звертаються морські піхотинці, що потребують реабілітації. Особливо зараз, під час контрнаступу, звернень більше, ніж можливостей. Поки найкращі люди України платять найвищу ціну своїм здоров'ям та життям, ми маємо шукати шлях реабілітації тих, хто цього потребує та потребуватиме. Спільний проєкт з Unbroken, майбутній реабілітаційний центр від SENSAR, додає впевненості та оптимізму, що можливостей для допомоги у Сталевих стає більше», – відзначила голова фонду «СТАЛЕВІ» Тетяна Харько.

Кількість військових, які потребують допомоги, вкрай висока

В Україні існує гостра потреба у власних реабілітаційних центрах

У SENSAR Development наголошують: до побудови реабілітаційного центру поставилися відповідально – дослідили роботу таких потужних центрів на Львівщині, як Superhumans Center та Національний центр реабілітації UNBROKEN. В останньому навіть зустрілися з головним лікарем, вивчили, як працює центр, обговорили медичне обладнання та лікарський штат. Усе для того, щоб застосувати найсучасніші практики у майбутньому реабілітаційному центрі в Брюховичах. Адже кількість військовослужбовців, що потребують відновлення, щодня зростає.

SENSAR дослідили роботу UNBROKEN

«Я радий, що ми маємо змогу втілити цей проєкт в життя. SENSAR – це про соціально-відповідальний бізнес, тож ми намагаємось допомагати постраждалим від російської агресії, долучатись фінансово до будівництва шкіл, будувати реабілітаційні центри та всіляко брати участь у розбудові та розвитку України», – каже Марк Марченко, засновник, СЕО SENSAR Development.

Проходити реабілітацію за кордоном є змога далеко не у всіх, тож гостро постає питання відкриття власних центрів, які повністю забезпечать наших воїнів медичними послугами від психологічної терапії до хірургічних операцій та протезування. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тільки в Національному центрі реабілітації UNBROKEN вже проліковано понад 11 тисяч поранених українців, серед яких – 350 дітей.

Нагадаємо, у липні SENSAR Development презентував оновлений та відкоригований проєкт розбудови ділянки на вулиці Широкій, 2 у Брюховичах. Мовиться про багатофункціональний комплекс із готелем, приватним дитсадком та реабілітаційним центром. Також компанія передасть 10 мільйонів гривень на будівництво місцевої школи як внесок у розбудову соціальної інфраструктури Брюховичів.