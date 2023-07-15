На публічну презентацію будівельна компанія запросила місцевих мешканців, громадських активістів, представників влади та журналістів

У Брюховичах на місці недобудованої школи буде багатофункціональний комплекс із готелем, приватним дитсадком та реабілітаційним центром для ветеранів. У четвер, 13 липня, на вул. Широкій, 2, де й планують будівництво, відбулася публічна презентація від SENSAR Development.

На публічну презентацію та громадське обговорення змін у проекті представники будівельної компанії запросили місцевих мешканців, громадських активістів, представників влади та журналістів. Зустріч провели на ділянці під будівництво.

Оновлений проект від забудовника SENSAR Development передбачає облаштування повноцінного готелю з великою територією та басейном, апартаменти для тимчасового проживання не вище чотирьох поверхів, лікувально-оздоровчий центр для ветеранів та воїнів, приватний дитсадок, більше озеленення. Також у планах облаштувати джерела термальних вод, які, за попередніми даними геологів, є саме на цій ділянці. Окрім того, SENSAR Development виділить 10 млн грн на будівництво місцевої школи, як внесок у розбудову соціальної інфраструктури селища.

Зазначимо, SENSAR Development зайшов у цей проект орієнтовно рік тому. Це релокована компанія із Запоріжжя. Попри наявність юридичних підстав здійснювати будівництво, забудовник зіштовхнувся з громадським спротивом та негативною реакцією Львівської міської ради.

Як з’ясувалося потім, напередодні своєї ліквідації Брюховицька селищна рада погодила на вулиці Широкій, 2 щільну забудову багатоквартирного житла, торгових центрів та офісів. А недобудовану школу, яка стоїть на ділянці, Брюховицька сільрада своїм рішенням «списала». Однак, після створення Львівської ОТГ і, відповідно, ліквідації Брюховицької сільради, ситуація змінилась. І влада, і громадськість були одностайні – у фактично рекреаційній зоні не можна зводити багатоповерхівки.

Забудовник запевняє, що така ситуація стала для нього неприємною несподіванкою. Тож, навіть маючи на руках абсолютно всі дозволи та документи, пішов на компроміс.

«Ми родом із Запоріжжя і маємо в своєму портфелі багато проектів, три з яких ми вже під час війни добудували у місті за 40 км від лінії фронту. Маємо певний досвід у будівництві. І коли зіштовхнулись із такою ситуацією тут, а для нас це вперше за всі роки роботи, то вирішили дослухатись до бажань громади і піти назустріч. Ми хочемо бути корисними в місті, яке нас прихистило, де ми зараз живемо, працюємо і будуємо. Війни в нашому житті достатньо, не хочемо ні з ким воювати. Хочемо будувати сучасні проекти, які будуть відповідати всім потребам часу і людей», – зазначив під час зустрічі засновник і CЕО SENSAR Development Марк Марченко.

Отож компроміс від забудовника виглядає так: реабілітація, рекреація, соціальний внесок на будівництво школи, готель і апартаменти лише для тимчасового проживання.

Водночас засновник і CЕО SENSAR Development Марк Марченко запевнив, що на ділянці не буде багатоповерхівок чи торгових центрів, як планували напочатку. Проект повністю переосмислили і комерційну привабливість вирішили шукати у побудові та адмініструванні готелю. Таким чином щільність забудови ділянки зменшили до 20-25%, а ще – це дало змогу зберегти багаторічні дерева, яким загрожувала вирубка.

Готель з апартаментами теж не буде високим – на три, в деяких корпусах на чотири поверхи. Буде там також басейн. Для готелю вже шукають міжнародного оператора – ведуть перемовини зокрема із Hilton та Rixos. На першому поверсі будівлі буде комерція і приватний дитячий садок.

Забудовник обіцяє звести реабілітаційний центр на понад 500 квадратних метрів. Кажуть, це буде своєрідним продовженням проекту UNBROKEN, який активно розвиває Львів.

Оскільки будівельна компанія родом з прифронтового міста, то не з чуток знає, що таке С-300 і які руйнування від удару ракетами. А тому забудовник прагне, щоб герої, які потребують медичної допомоги, могли якісно лікуватись і відновлюватись вдома, а не їхати за кордон.

У Брюховичах багато говорять про термальні джерела, але ніхто їх до цього часу не облаштував. У SENSAR Development повідомляють, що вже проводять початкові роботи, зокрема, вивчають ґрунт, щоб визначити термальний потенціал на цій ділянці. Якщо висновки фахівців будуть позитивними, забудовник відкорегує проект, щоб облаштувати термальні джерела. У компанії вважають, що це комерційно привабливий фактор.

Що стосується будівлі недобудованої школи на ділянці, то, за словами Марка Марченка, її стан аварійний і не підлягає відновленню: «Тому ми фінансово долучимось до будівництва нової школи в Брюховичах. Бо нам не байдуже. Відповідний лист про 10 мільйонів гривень як соціального внеску скеруємо у Львівському міську раду».