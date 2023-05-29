Презентація БФ «Сталеві», який допомагатиме морпіхам

За ініціативи Героя України Сергія Волинського, який командував підрозділом морських піхотинців під час оборони Маріуполя, його рідні 26 травня презентували в Києві благодійний фонд «Сталеві». Організація допомагатиме бійцям морської піхоти, які перебувають на фронті, пораненим, полоненим та їхнім сім'ям. Організатори заходу повідомили ZAXID.NET, що «Сталеві» збиратимуть кошти на мілітарну допомогу морпіхам, працюватимуть над фізичною та психологічною реабілітацією військових та підтримуватимуть родини морських піхотинців.

Наразі Сергій Волинський перебуває в Туреччині з іншими командирами, які обороняли Маріуполь, але він записав відеозвернення до українців. «Пам'ятайте про тих, хто виборює право на свободу для майбутніх поколінь. Не вагаючись, віддавайте частину своєї душі тим, хто готовий віддати за вас своє життя», – сказав «Волина».

На презентації БФ «Сталеві» була дружина Сергія Руслана Волинська та рідна сестра Тетяна Харько, яка очолила роботу організації.

Нагадаємо, що Сергій «Волина» Волинський потрапив у російський полон 20 травня 2022 року разом з іншими командирами збройних формувань оборони Маріуполя. Під час обміну військовополонених командирів інтернували на територію Туреччини. Дружина командира «Азову» Дениса «Редіса» Прокопенка розповіла, що захисники Маріуполя перебувають у закритому об'єкті, але мають доступ до інформації і не зазнають тортур.