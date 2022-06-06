Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі». Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в понеділок, 6 червня, повідомило «Радіо Свобода».

За його словами, співробітники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України мають повернути всіх українських військовополонених, зокрема з «Азовсталі», додому.

«Ми знаємо, про що з росіянами можна домовлятися, знаємо цю ціну. Ми знаємо, що не можна довіряти. ГУР має займатися цим питанням і дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому», – заявив Зеленський.

Він зауважив, що першим поставленим перед ГУР завданням було завдання вивести українських військових живими.

«Перша частина була – вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину виконало. На сьогодні є друга частина – повернути їх живими додому», – додав Зеленський.

Щодо поводження з цими військовополоненими, то президент сподівається, що російській стороні невигідно неналежне ставлення до них, оскільки вони – «публічні полонені», за станом яких стежить світова спільнота.

Зазначимо, що 20 травня міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі, який був останнім оплотом оборони українських військ у місті, перейшов під контроль російських військ. Міноборони країни-агресорки заявило, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу.

21 травня президент України Володимир Зеленський заявив ведучим національного телемарафону «Єдині новини», що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу «Азовсталь», мають бути звільнені за процедурою обміну.