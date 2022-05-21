Президент прокоментував вихід українських захисників з «Азовсталі»

Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу «Азовсталь», мають бути звільнені за процедурою обміну. В інтерв'ю журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону, глава держави запевнив, що бійців планують забирати додому.

«Абсолютно героїчні люди. Хочу підкреслити, що там 400 прикордонників, велика кількість нацгвардійців, десантників, навіть представників СБУ, медики, звичайні люди. Там безліч героїчних людей... Вони захищали Маріуполь. Дуже велика кількість наших льотчиків героїчно загинула», – сказав президент, якого цитує УНІАН.

За його даними, на сьогодні вивезені всі цивільні з території заводу, медики, поранені і тяжкопоранені.

«Мені здається, що найближчим часом завершиться вивезення всіх», – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що домовлявся з міжнародними партнерами про порятунок захисників Маріуполя. Він наголосив, що спочатку просив зброю для розблокування міста військовим шляхом.

«Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на «Азовсталі»...

Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, «Червоний хрест», Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну.

На сьогодні я думаю так: закінчиться процес, яким керує сьогодні розвідка, – вивезення, виведення (захисників) і підготовки до діалогу, до обміну тощо...», – розповів президент.

Як відомо, 17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя. З «Азовсталі» до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.