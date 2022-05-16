У сімферопольському СІЗО відвели окремий блок під ув’язнення військовополонених та цивільних заручників, яких примусово вивезли з материкової частини України до тимчасово окупованого Криму, повідомила постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева.

«Маю свідчення від людей, які є перевіреними джерелами, що з перших днів повномасштабного вторгнення один з блоків сімферопольського СІЗО віддали під ув’язнення військовополонених чи цивільних заручників, які були насильно вивезені з материкової частини України в Крим», – написала вона у Facebook.

За словами Ташевої, через кілька днів після початку військових дій в Україні по сімферопольському СІЗО пройшла чутка, що 3 поверх «монастиря» (окремого жіночого корпусу в СІЗО, в якому, однак, ізолюють і чоловіків) звільняють для українських військовополонених. Незабаром почали надходити повідомлення, що ув’язнені бачили, як у СІЗО доставляли групи людей у наручниках та з мішками на голові у супроводі озброєних людей у балаклавах.

«Кажуть, що возять та поводяться з українськими полоненими з грубістю та особливою жорстокістю. По СІЗО вони переміщаються з мішком або шапкою натягнутою на обличчя, зігнувшись із заведеними вгору руками в кайданках. Не бачачи дороги, вони натикаються на стіни, укоси дверей, б’ються головою і тілом. Водночас за затримки отримують стусани та удари від супроводжуючих, разом із лайкою», – переказала представниця президента України в Криму свідчення в’язнів сімферопольського СІЗО.

Окупанти вивозили українців під будь-яким приводом – навіть за фото з автоматом чи за фейкову причетність до українських добровольчих батальйонів. Полонених охороняють російські спецпризначенці, а не охорона СІЗО. Вони скаржаться на побої.

«Український ув’язнений із Херсонської області каже, що у СІЗО, коли їх стригли поганою (тупою) машинкою, спеціально видирали клаптями волосся на голові чи бороді з “м’ясом”. Будь-яке зволікання з виконанням вимог “спецназу” “нагороджується” ударами палицями по передпліччях або стегнах, або ударом електрошокера», – зазначила Ташева.

Також у сізо чули, як одного з українських в'язнів катували у сусідній адміністративній будівлі.

«Розповідають що він дуже кричав. Потім від нього вимагали щось підписати, говорячи, що інші вже підписали. Але чоловік відмовлявся і його, мабуть, знову катували, бо він дуже кричав», – додала Таміла Ташева.

Вона також повідомила, що ув’язнені перебувають у нервовому стані і на них видно синці.