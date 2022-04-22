Російські військові катували та вбили чоловіка і жінку

На Харківщині виявили тіла двох закатованих людей. За інформацією Офісу Генпрокурора, чоловік та жінка були вбиті російськими військовими під час окупації у с. Гусарівка.

«За даними слідства, під час окупації с. Гусарівки Ізюмського району російські військовослужбовці катували та вбили чоловіка і жінку. Після цього окупанти спалили їхні тіла»,– зазначено у повідомленні.

Тіла виявили в підвалі одного з будинків після звільнення села 22 квітня.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) розпочато досудове розслідування.

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За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, за добу по області окупанти нанесли 56 ударів із артилерії, РСЗВ та мінометів. Унаслідок обстрілів 22 квітня на Харківщині загинули двоє людей. В області постраждали 19 мирних жителів, з них 7 – у Харкові.