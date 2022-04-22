У Каховці росіяни пострілами розганяють мирні мітинги проти окупації

У місті Каховка Херсонської області російські військові облаштували катівню у приміщенні поліції, де б’ють та піддають тортурам заручників електричним струмом. Про це повідомила уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова у п'ятницю, 22 квітня.

За інформацією, яку отримала Денісова, російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби, і не виходили на мітинги проти окупації. Для цього використовується формальний привід – «порушення правопорядку» або «порушення комендантської години».

«Біля відділку поліції постійна черга з родичів затриманих чоловіків, які намагаються дізнатися про їхню долю або передати продукти харчування та речі першої необхідності. Як повідомляють свідки, в приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють», – повідомила Людмила Денісова.

За її словами, найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС.

«Такі дії рф є воєнним злочином та злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 та 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини.Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні», – закликала Денісова.

Нагадаємо, що подібні катівні, де над мирними людьми не лише знущались, а й убивали їх, виявили на Київщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Зафіксовані також багато фактів розстрілу цивільних людей російськими військовими.