В катівні, яку росіяни влаштували у підвалі приватного будинку у Броварському районі, знайшли шістьох вбитих мирних жителів

Українські правоохоронці отримали інформацію про те, що у одному із сіл Броварського району Київської області російські загарбники вбивали мирне населення, повідомив у вівторок, 12 квітня, Офіс генерального прокурора.

Як йдеться у повідомленні, місце масового вбивства знайшли у селі Шевченкове на півночі Броварського району під час обстеження території. Росіяни вбивали людей на території приватного будинку, а тіла скидали у підвал. Усього в підвалі було знайдено шість тіл із вогнепальними пораненнями.

Поліція Броварського району уже розпочала слідство. Кримінальне провадження відкрите за статтею 438 Кримінального кодексу України, «Порушення законів та звичаїв війни». За злодіяння, поєднані з умисним убивством, ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Загалом українські військові та правоохоронці виявили вже кілька подібних катівень на раніше окупованій території Київської області. Зокрема, у підвалі одного з дитячих санаторіїв Бучі поліцейські виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх.

Крім того, на вулиці Яблунська у Бучі російські військові облаштували катівню, де мучили не лише дорослих, але й дітей. Російські нацисти випалювали людям очі, відрізали частини тіла й мучили жертв до смерті.