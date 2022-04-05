Росіяни катували і вбивали людей у підвалі санаторію в Бучі

У підвалі дитячого санаторію у місті Буча на Київщині прокурори спільно поліцейськими виявили катівню, де російські окупанти катували та вбивали людей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Тіла чоловіків зі зв'язаними руками знайшли у підвалі санаторію в Бучі (фото Офісу генпрокурора)

На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Встановлюють обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії для притягнення їх до відповідальності.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів там виявили понад 300 вбитих та закатованих мирних людей. Кількість загиблих від рук окупантів ще уточнюється.