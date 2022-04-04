Вулиці звільненої з-під російської окупації Бучі під Києвом

У понеділок, 4 квітня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зробив заяву від імені Європейського Союзу, у якій звинуватив російську владу у скоєнні звірств у раніше окупованих населених пунктах Київської області, зокрема в Бучі. Про це повідомляє «Європейська правда».

У заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля сказано, що ЄС засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами в ряді окупованих українських міст, які зараз звільнені.

«Переконливі зображення великої кількості загиблих і жертв серед мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі. Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права окупації», – йдеться у заяві.

ЄС переконаний, що винуватці цих військових злочинів та інших серйозних порушень, а також відповідальні урядовці та військові керівники будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що російській військові вчинили у Бучі на Київщині справжній геноцид, розстрілявши понад 300 мирних мешканців. Кількість загиблих уточнюється, оскільки тіла знаходять у різних місцях: вбиті люди лежали просто на вулицях Бучі, у братській могилі, підвалах, каналізаційних люках…