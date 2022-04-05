Жінкам поголили голови, щоб принизити

Українські військовослужбовиці, яких нещодавно визволили з полону, піддавалися знущанням російськими солдатами. Ці факти озвучила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

«Жінок вивезли на територію Білорусі, а потім до СІЗО в Брянську (РФ), де жінки піддавалися катуванню та погрозам. Полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально», – розповіла омбудсменка.

Також вона додала, що деяких військовополонених примушували зніматися в пропагандистських сюжетах, вимагаючи перейти на російську мову.

Старша солдатка Анастасія Матрущенко розповіла Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України про катування.

«Тюремні наглядачі вишикували нас і намагалися зламати морально. Якийсь начальник кілька разів вигукував мені в обличчя «слава рассії!», чекаючи, напевне, якоїсь відповіді на таке «вітання». На мовчанку з нашого боку тюремники відповідали тортурами», – згадує Анастасія.

Не менших катувань зазнали полонені чоловіки. Їх тримали у полі, в ямах, в гаражах. Били прикладами, стріляли біля вуха, залякували та днями морили голодом.

Нагадаємо, 1 квітня відбувся другий від початку війни обмін полоненими. Україна повернула додому 86 військовослужбовців, з них 15 були жінки. Під час першого обміну вдалося визволити українських моряків, прикордонників та морпіхів з острова Зміїний.