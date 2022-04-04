Росіяни грубо порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, вони тримають українців у ямах, б'ють їх та нацьковують на полонених собак, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook у понеділок, 4 квітня.

Про знущання над українськими військовими стало відомо після останнього звільнення з російського полону. Українські військові розповіли про негуманне поводження з ними з боку російської сторони. Військових ЗСУ тримали у полі, в ямах, в гаражах. Їх били прикладами, стріляли біля вуха, залякували та по декілька днів морили голодом.

Крім того, військових із острова Зміїний, яких на буксирі доправили до Севастополя, тамтешні репортери використовувати з метою пропаганди. «Військовополонених вивезли у невідомому напрямку та поселили у наметовому містечку. Температура повітря мінус 20 градусів, внаслідок чого у багатьох хлопців відмороження кінцівок. До них ставилися як до в’язнів, морально тиснули, а під час прогулянок у дворику спускали собаку», – написала Денісова.

Дії росіян є порушенням 13 статті Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Тож Україна вже закликала Комісію ООН розслідувати усі ці порушення прав людини.

Нагадаємо, з квітня, ZAXID.NET писав, що росіяни морять голодом полонених нацгвардійців і не дають їм води. Вивезені російськими окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, ймовірно, перебувають на території Росії та Білорусі.