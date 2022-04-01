1 квітня відбувся обмін полоненими між Україною і Росією. Вдалося визволити 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Гарні новини із Запорізької області. Тільки що відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців вже у безпеці», – повідомив Кирило Тимошенко.

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук уточнила, що це другий обмін полоненими за час війни.

«Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!», – наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, 24 березня відбувся перший обмін військовополоненими між Україною та Росією. В Україну повернули 10 військовослужбовців, яяких взяли в полон на острові Зміїний, також ще 19 моряків з рятувального судна «Сапфір», які хотіли їх врятувати. Серед полонених був 32-річний морський піхотинець Роман Грибов, автор легендарної фрази про «російський воєнний корабель». Морські піхотинці та прикордонники, яких захопили на острові Зміїний, були у полоні росіян майже місяць.