Вивезені російськими окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, ймовірно, перебувають на території Росії та Білорусі. Їх морять голодом і не дають води.

«Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого 2022 року, ймовірно, перебувають на території Російської Федерації (м. Смоленськ) та Республіки Білорусь (м. Брагін)», – про це в неділю, 3 квітня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дружину одного з полонених.

За її інформацією, бранців морять голодом і не дають води. Наразі нічого не відомо про їхній стан здоров’я.

«Такими діями країна-окупант грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, зокрема статті 26 конвенції, яка гарантує належне харчування для бранців війни», – зазначила Людмила Денісова.

Вона звернулася до комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ, врахувати ці факти.