На супутникових знімках Planet видно нову братьску могилу, в селі Виноградне

На околиці Маріуполя, в селищі Виноградне виявили ще одну величезну братську могилу, де російські військові ховали мешканців Маріуполя. Про це в п'ятницю, 22 квітня, повідомила Маріупольська міська рада.

Як вказано у повідомленні міськради, на супутникових знімках Planet від 20 квітня розмір масового поховання становить 45 на 25 метрів. Тут може бути захоронено не менше 1000 вбитих рашистами маріупольців.

«Таких поховань ми будемо бачити все більше. На жаль. Їх територія буде розширюватися. Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту. Ще не менше 15 тисяч маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти. Адже в заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків. Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно», – прокоментував ситуацію Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, раніше виявили велику братську могилу у селищі Мангуш біля Маріуполя. Російські військові масово захоронюють вбитих цивільних, щоб приховати свої військові злочини.