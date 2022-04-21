Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував супутникові знімки місць захоронень

Російські загарбники облаштували декілька братських могил у селі Мангуш, неподалік від Маріуполя. Туди вантажівками звозять тіла убитих маріупольців. Про це у четвер, 21 квітня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. Також він опублікував супутникові знімки місць цих захоронень.

«Маріуполь. На зараз. Військові злочини. В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в Мангуші. В районі об’їзної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом», – розповів Андрющенко.

За його словами, всі тіла поміщено в пластикові пакети.

«Це підтверджує нашу попередню інформацію про накопичення тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати», - додав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни залучають спеціальних наглядачів, які не дозволяють ховати убитих росіянами маріупольців. Також окупанти збирають дані про загиблих і зниклих маріупольців та контролюють у соцмережах групи з пошуку рідних.

Мангуш — селище міського типу Маріупольського району Донецької області. Розташоване за 18 км від міста Маріуполь та за 127 км від обласного центру – міста Донецьк.