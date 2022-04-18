Росіяни обстрілюють завод «Азовсталь», де переховується мирне населення
Влада Маріуполя повідомила про загрозу ворожих обстрілів «Азовсталі», де переховується мирне населення. Зранку понеділка радник міського голови Маріуполя Петро Андющенко розповів, що росіяни обстрілюють «Азовсталь» з усієї наявної у них зброї. Обстріли тривають уже другий день.
«Весь день тривали бої в Лівобережному районі. Продовжуються обстріли «Азовсталі» зі всієї рашистської зброї. Українські військові відмовились здаватись у полон росіянам», – повідомив Петро Андрющенко, інформує Telegram-канал Оперативний ЗСУ.
За інформацією «Української правди», за словами начальника патрульної поліції міста Михайла Вершиніна, на заводі «Азовсталь» переховується мирне населення, серед яких більшість – жінки та діти. Йдеться приблизно про тисячу людей. За його інформацією, люди ховалися від обстрілів у сховищах заводу, де немає ліків, їжі та води.
До слова, Петро Андрющенко повідомив, що у місті зовсім не залишилось лікарів, що робить гуманітарну ситуацію ще гіршою. Також, за його інформацією, навколо Маріуполя росіяни розгорнули 4 фільтраційні табори, в яких утримують городян перед депортацією до РФ. Також він розповів, що на сьогодні окупанти утримують у цих таборах не менше 20 тис. осіб. Також 5-7 тис. осіб знаходяться у фільтраційному таборі у с. Безіменне на стадії підготовки до депортації. Також Петро Андрющенко повідомив, що на даний момент кількість загиблих мирних жителів становить близько 22 тис.
Нагадаємо, 19 березня російські війська розбомбили завод «Азовсталь» в Маріуполі. Загалом ситуація з Маріуполем є дуже складною. Місто є заблоковане російськими військами. Українські військові продовжують захищати місто. Оточеній морській піхоті вдалося об'єднатися з бійцями «Азову». А висунутий окупантами ультиматум про здачу міста українські захисники відкинули.
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