На заводі «Азовсталь» переховується мирне населення, серед яких більшість – жінки та діти

Влада Маріуполя повідомила про загрозу ворожих обстрілів «Азовсталі», де переховується мирне населення. Зранку понеділка радник міського голови Маріуполя Петро Андющенко розповів, що росіяни обстрілюють «Азовсталь» з усієї наявної у них зброї. Обстріли тривають уже другий день.

«Весь день тривали бої в Лівобережному районі. Продовжуються обстріли «Азовсталі» зі всієї рашистської зброї. Українські військові відмовились здаватись у полон росіянам», – повідомив Петро Андрющенко, інформує Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

За інформацією «Української правди», за словами начальника патрульної поліції міста Михайла Вершиніна, на заводі «Азовсталь» переховується мирне населення, серед яких більшість – жінки та діти. Йдеться приблизно про тисячу людей. За його інформацією, люди ховалися від обстрілів у сховищах заводу, де немає ліків, їжі та води.

До слова, Петро Андрющенко повідомив, що у місті зовсім не залишилось лікарів, що робить гуманітарну ситуацію ще гіршою. Також, за його інформацією, навколо Маріуполя росіяни розгорнули 4 фільтраційні табори, в яких утримують городян перед депортацією до РФ. Також він розповів, що на сьогодні окупанти утримують у цих таборах не менше 20 тис. осіб. Також 5-7 тис. осіб знаходяться у фільтраційному таборі у с. Безіменне на стадії підготовки до депортації. Також Петро Андрющенко повідомив, що на даний момент кількість загиблих мирних жителів становить близько 22 тис.

Нагадаємо, 19 березня російські війська розбомбили завод «Азовсталь» в Маріуполі. Загалом ситуація з Маріуполем є дуже складною. Місто є заблоковане російськими військами. Українські військові продовжують захищати місто. Оточеній морській піхоті вдалося об'єднатися з бійцями «Азову». А висунутий окупантами ультиматум про здачу міста українські захисники відкинули.