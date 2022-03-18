Російські загарбники знищили металургійний комбінат «Азовсталь», розташований у Маріуполі, розповів заступник мера Маріуполя Сергій Орлов.

«Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. “Азовсталь” розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів припало на “Азовсталь”», – сказав він в інтерв’ю «Forbes Україна».

Завод «Азовсталь» – металургійне підприємство повного циклу. Входить до холдингу «Метінвест» Ріната Ахметова і Вадима Новинського. Підприємство виробляло плоский, сортовий та фасонний прокат, а також мало потужності з виробництва коксу.

Група «Метінвест» ще 24 лютого, в день повномасштабного вторгнення РФ, оголосила про переведення частини обладнання меткомбінату імені Ілліча та «Азовсталі» в режим гарячої консервації для забезпечення безпеки працівників та збереження обладнання. Завдяки цьому настання техногенної катастрофи в Маріуполі в результаті військових дій виключено, стверджували у «Метінвесті».

Консервація потужностей виконана у тому числі для того, щоб їхню роботу можна було відновити навіть у разі можливих пошкоджень, заявляла прес-служба Групи. Водночас стабільних каналів зв’язку з містом зараз немає, тому оцінити рівень працездатності інфраструктури підприємств можна буде після закінчення гострої фази бойових дій.

Нагадаємо, раніше заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов заявляв, що російські загарбники зруйнували Маріуполь на 80-90%.