Військового вирішення ситуації в Маріуполі немає, але робляться політико-дипломатичні кроки для виходу з гуманітарної катастрофи. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, найближчі підрозділи ЗСУ ведуть важкі бої на північ від Волновахи. На них наступають переважаючі сили противника – і ні про яку деблокаду Маріуполя не може йтися.

«Інші частини знаходяться за 100, 120, 150 кілометрів від Маріуполя. Їм ще треба подолати оборону противника там, де вони перебувають. Припустімо, вони пробили, – хоча звідки взяти ці резерви, щоб вони пробили і перейшли в наступ проти переважаючих сил, – і пішли у бік Маріуполя, вони не пройдуть більше 120 кілометрів голим степом під ударами авіації з Криму та Ростовської області», – заявив Арестович.

Він уточнив, що були спроби надати повітряну підтримку – і вони не мали успіху. Тому військового рішення зараз щодо Маріуполя немає.

Арестович заявив, що президент понад 10 діб тому назвав Маріуполь «темою №1» – і на найвищому міжнародному рівні вирішує це гуманітарне питання.

«Вдалося зрушити ситуацію до того, що російські війська відкрили коридор на виїзд із Маріуполя. Вони не пустили гуманітарну допомогу до самого Маріуполя, але дали можливість виїжджати громадянам з Маріуполя», – сказав радник голови ОП.

Він додав, що міністр реінтеграції Ірина Верещук забезпечує їхнє пересування маршрутом до Запоріжжя, де їм надають допомогу та розподіляють далі територією України.

Нагадаємо, що у Маріуполі Донецької області вже понад тиждень не припиняються бої – місто в оточенні, знищені цілі житлові квартали, дитяча лікарня, торговий центр. У місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку.

Окупанти зривали домовленості про гуманітарні коридори, проте з 14 березня частині людей вдалося виїхати з міста. Міська влада повідомляє про майже 2,5 тис. загиблих мирних жителів міста.