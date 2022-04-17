Панорама зруйнованого російськими окупантами Маріуполя

Українська армія, яка зараз перебуває в заблокованому російськими військами Маріуполі, відмовилася від капітуляції, яку раніше пропонувала влада держави-терориста. Місто не впало і продовжує захищатися, розповів в ABC News прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише «РБК Україна».

«Місто досі не впало», – сказав Шмигаль.

За його словами, українські військові продовжують захищати місто і висунутий окупантами ультиматум про здачу вони відкинули. Прем'єр додав, що окупанти не змогли захопити жодне велике українське місто.

«Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України», – наголосив він.

Глава уряду додав, що у жителів Маріуполя немає ні води, ні їжі, ні тепла, ні електрики. Шмигаль закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.

Додамо, що за інформацією Генштабу ЗСУ, ворог сьогодні намагався штурмувати Маріуполь

«Продовжує ракетно-бомбові удари по місту Маріуполю, зокрема й із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Окупанти намагалися здійснювати штурмові дії в районі морського порту та заводу «Азовсталь», – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 17 квітня.

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня окупанти висунули захисникам Маріуполя ультиматум про капітуляцію. Згідно з ним, всі українські військові повинні були до 13: 00 скласти зброю і покинути місто.

Зазначимо, ситуація в Маріуполі є дуже складною. 9 квітня Володимир Зеленський повідомив, що захисники Маріуполя стримують 10 тис. російських військових. У понеділок, 11 квітня, 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, заявила, що цей день може стати останнім боєм для захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями два тижні. Увечері 11 квітня росіяни скинули на Маріуполь речовину невідомого походження.

15 квітня вперше від початку збройної агресії Росія нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22М3.