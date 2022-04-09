Маріуполь стримує 10 тисяч російських військових

Те, у яких напрямках просуватиметься ворог, залежить від того, чи вистоїть Маріуполь. Зараз місто стримує 10 тисяч російських військових. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Укрінформ.

«Стоїть Маріуполь... Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові – потужні та міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Для них це велике випробування. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч, то значить вони там будуть знаходитися, і не підуть на Схід тощо», – сказав Зеленський.

За його словами, все залежить від того, наскільки швидко реагуватимуть світові партнери з постачання зброї, а також від того, чи лідер РФ буде готовий іти далі.

«Все залежатиме від наших ЗСУ. Тому найголовніше, щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків», – сказав президент.

Ситуація в Маріуполі дуже складна. Евакуація з міста в сторону України паралізована російськими окупантами. Вони примусово вивозять людей у Росію, також у місті є багато цивільних загиблих. Підрахувати точну кількість загиблих в Маріуполі наразі неможливо, але йдеться про тисячі людей. Місто від повної окупації героїчно захищають бійці полку «Азов».

Зазначимо, що під час зустрічі в Києві президент Володимир Зеленський і федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер обговорили питання підтримки України на шляху до членства в Євросоюзі, а також посилення санкційного тиску на Росію задля припинення агресії проти України.

Зеленський подякував Австрії за гуманітарну допомогу й техніку, зокрема пожежні машини для ДСНС. Адже це допоможе Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ. Також він подякував Карлу Негаммеру за візит до України в цей складний час та за прагнення побачити всю правду на власні очі, зокрема, відвідавши місто Бучу.

Карл Негаммер зазначив, що його країна повністю підтримує санкції проти Росії, які запровадив Європейський Союз стосовно Росії. За його словами, Австрія планує посилювати санкційну політику в межах ЄС, доки війна в Україні не припиниться. Зокрема, Зокрема, Австрія продовжить надавати допомогу українцям, які були вимушені залишити батьківщину через війну.