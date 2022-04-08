У ніч із 7 на 8 квітня російські окупаційні війська у Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам «Капітан Білоусов».

На борту корабля знаходився цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено.

«Екіпаж у цей час був на борту. Одна людина загинула, кілька людей отримали поранення. Путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому знаходяться і іноземні кораблі з екіпажами», – повідомили у Telegram-каналі полку «Азов».

Криголам «Капітан Білоусов» ГС-82 – дизель-електричне судно балтійського типу, потужністю в 10500 кінських сил. Криголам вийшов на траси Північного морського шляху в 1955 році.

Названий на честь Михайла Бєлоусова (1904 – 1946) капітана далекого плавання, керівника Арктичного флоту. До 2004 року криголам належав Азовському морському пароплавству. У 2009 році за рахунок Маріупольського торгового порту була здійснена реновація криголама, тоді встановили шість нових дизель-генераторів.

Щорічно під час зимової навігації криголам «Капітан Білоусов» забезпечує прохід караванів суден каналом Вугільної гавані й Азовського моря. Належить Маріупольському морському торговельному порту.