Людей уразило просто на території вокзалу, звідки вони евакуйовувались

8 квітня російські військові обстріляли залізничний вокзал в Краматорську, звідки на евакуацію чекали близько 4 тисяч мирних мешканців. Удару завдали ракетами «Точка-У». Спочатку вони похвалилися точним влучанням, а згодом заперечили свою причетність і переклали відповідальність на ЗСУ. Станом на 17:00 відомо про 50 загиблих і 98 поранених внаслідок обстрілу. Серед загиблих – п’ятеро дітей.

«Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське», – заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він уточнив, що відразу на вокзалі загинули 38 людей, дванадцятеро – померли у лікарні. До лікарень доставили 98 травмованих. З них 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що медики не справляються з кількістю шпиталізованих поранених: «Багато людей у важкому стані, без рук, ніг. Їх оперують 30-40 хірургів одночасно».

Уламки ракети знайшли за 40 м від місця влучання, що свідчить про її потужність, додав мер Краматорська. Він розповів, що ракета влучила у тимчасову залу очікування на вокзалі, де на евакуацію чекали близько 4 тис. людей. На ракеті був напис «За детей». У телеграм-каналі «Типичный Донецк» оприлюднили відео запуску двох ракет із Шахтарська. Це підконтрольна сепаратистам територія.

Керівник «Укрзалізниці» Олександр Камишін уточнив, що на залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ракети. Наразі станція Краматорськ закрита для прийому поїздів. Для екстреної евакуації людей автотранспортом шукають водіїв.

«За останні три дні російські війська обстріляли більше 10 станцій на сході. Вони продовжують бити по коліях, мостах, станціях та вокзалах. А ми продовжуємо ремонтуватись та вивозити наших громадян. Ми не зупинимось», – наголосив він.

Міноборони РФ заперечило причетність російської армії до теракту: «Жодних вогневих завдань 8 квітня у місті Краматорськ у російських збройних сил не було і не планувалося». Також там наголосили, що тактичні ракети «Точка-У» застосовують українські Збройні сили. Однак сепаратистські пабліки спочатку дали інформацію про влучання у Краматорську в українських військових, а коли побачили результати обстрілу і кількість жертв, швиденько переписали повідомлення, начебто обстріл здійснили ЗСУ. Також напередодні у проросійських телеграм-каналах людям радили виїжджати зі Слов’янська, Краматорська та прилеглих населених пунктів «не на залізничному транспорті».

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський.

«Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, Краматорськ останнім часом був головним евакуаційним хабом для мешканців Луганської та Донецької областей. Їх закликали якомога швидше вихати з регіону через загострення бойових дій. 7 квітня авіаударом росіяни пошкодили міст у с. Барвінкове на півдні Харківщини, яким проїжджають поїзди зі Слов’янська та Краматорська. Це на півдня заблокувало рух, але потім залізничникам вдалося його відновити.