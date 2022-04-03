На Донбасі очікують загострення воєнної ситуації

На Донбасі, ймовірно, буде загострення бойових дій, мирних мешканців просять виїхати з регіону. За останній тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у Донецькій, Луганській, Харківській областях очікують важких боїв з окупантами у найближчі дні. За інформацією Генштабу, можливо, найближчої доби буде розпочато наступ на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

Голова Донецької ОДА закликав мешканців регіону виїхати через загрозу воєнної ескалації. Для цього їх забезпечать транспортом за визначеними маршрутами.

«Не тільки поблизу лінії розмежування, а й всьому населенню ми наполегливо рекомендуємо, щоб вони виїжджали. Чим менше буде людей, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів», – заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Нагадаємо, основні зусилля на Донбасі російська армія зосереджує на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Росія стягує додаткові сили на Донбас, очевидно готуючись до посилення наступу. Зокрема, туди перекинули окремі підрозділи зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) та інші сили, які завезли з Бєлгородської області.