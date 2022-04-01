Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія перекинула у Піски Харківської області десантників, які, ймовірно, братимуть участь у боях на Донбасі. Про це йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому вночі в суботу, 2 квітня.

«З метою нарощування угруповання військ, з населеного пункту Валуйки (Бєлгородська область) у район Піски (Харківська обл.) переміщено підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії, імовірно, з метою ведення бойових дій на Донецькому напрямку», – сказано в повідомленні.

Також, за інформацією Генштабу, до залізничної станції Долбіно в Бєлгородській області, яка межує з Харківською, прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу. Інформації про те, на якому з напрямків загарбники використають цю техніку, немає.

У Генштабі також додали, що російських військових, які перебували в Чорнобилі, виводять у Білорусь. Там припускають, що у подальшому їх перекинуть до Бєлгородської області.

Загалом, росіяни продовжують блокувати Чернігів і Харків, обстрілюючи житлові квартали цих міст з артилерії, а також ведуть штурмові дії на Донбасі, використовуючи, окрім артилерії, ще й авіацію. Зокрема, загарбники хочуть взяти під контроль Рубіжне і Попасну Луганської області, а також Маріуполь Донецької області. Наразі своїх цілей загарбники не досягли.