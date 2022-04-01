Російські війська розширюють свою присутність на території Сумської області, окопуючись у багатьох громадах, заявив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький і назвав такі дії початком окупації центральної частини області.

«У нас була лише південна частина області окупована й зайнята, а сьогодні вони починають окопуватися в багатьох громадах. Починають ходити, шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області», – сказав Живицький у п’ятницю, 1 квітня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомила «Українська правда».

За його словами , південну частину Сумської області від окупантів звільнено, однак продовжується накопичення військ у Конотопському і частково Сумському районі.

«Починаючи від кордону з РФ, Білопільська громада, Боринська, Путивльська, Нова Слобода, і далі до Конотопа дуже складна ситуація. Більше тисячі одиниць російської техніки, періодично відбуваються зіткнення, відбуваються артилерійські обстріли наших населених пунктів», – сказав він.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни звільнили від російських загарбників Тростянець Сумської області. Після цього у місті виявили тіла мирних жителів, яких закатували загарбники.