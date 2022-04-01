Путін ставить завдання закінчити цю війну "парадом пабєди"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що рано радіти відведенню військ РФ з деяких напрямків в Україні. За його словами, такими діями Росія перегруповує свої війська, щоб завдати нових ударів. У їхніх планах – завершити війну переможним парадом на 9 травня. Про це Данілов повідомив ефірі телеканалу «Рада», пише LB.

«Звичайно, їм треба, як завжди, перемоги. Ми пам'ятаємо, що в них є сакральний день "9 травня". І до 9 травня Путін ставить завдання закінчити "парадом пабєди" цю війну. Нам треба розуміти, що в нас попереду багато ще боїв. Ситуація на сьогоднішній день не є такою радісною, як нам би хотілося», – пояснив очільник РНБО.

До слова, таку ж інформацію нещодавно повідомляв Генштаб ЗСУ.

«Серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року», – повідомляли в Генштабі.

Нагадаємо, зараз, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни частково відводять свої підрозділи з Поліського та Сіверського напрямків. За кілька днів вдалося визволити з окупації понад 30 населених пунктів Київщини та Чернігівщини. Але в такий спосіб росіяни, ймовірно, перегруповують війська для нових наступів.