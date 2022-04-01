ЗСУ звільняють від окупантів населені пункти Чернігівщини та Київщини

Станом на п’ятницю, 1 квітня, Збройні сили України звільнили від російських окупантів ще майже 30 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.

За даними Генштабу ЗСУ, спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків. На Поліському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Основні їхні зусилля спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відведення військ на територію республіки Білорусь для відновлення боєздатності.

«Підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна», – йдеться в повідомленні Генштабу.

На Сіверському напрямку противник продовжує блокування Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ Центрального військового округу до районів, що перебувають на малій відстані від державного кордону України.

Після відходу окупантів підрозділи ЗСУ взяли під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста, на захоплених рубежах переходить до оборони, здійснює перегрупування військ для відновлення наступальних дій. Фіксується додаткове підвезення боєприпасів для артилерійських підрозділів.

Росіяни продовжують контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій. Протягом дня армія РФ вела бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха та була зупинена. «Імовірно, противник буде здійснювати посилення угруповання окупаційних військ на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій», – зазначають в Гентабі.

На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії по позиціях українських військ.