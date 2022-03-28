Ворожі війська знищували будинки Ірпеня, місто було окуповане близько трьох тижнів

У понеділок, 28 березня, українські військові звільнили місто Ірпінь, що у передмісті Києва, від російської окупації. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

У відеозверненні він повідомив, що українські військові звільнили Ірпінь та проводять зачистку. Він подякував ЗСУ, теробороні, поліції та звернувся до місцевих мешканців, які виїхали з міста.

«Звертаюсь також до наших мешканців. В Ірпінь повертатись поки що неможна, це поки небезпечно. Ми закріпляємось на наших нових рубіжах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна», – сказав Олександр Маркушин.

Нагадаємо, що місто Ірпінь у передмісті Києві близько трьох тижнів перебувало в окупації. Напередодні українські військові вигнали ворога з Тростянця на Сумщині, яке також близько трьох тижнів було окуповане військовими РФ.