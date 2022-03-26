Покинута ворожа техніка на вулицях Тростянця

У суботу, 26 березня, силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ. Це місто три тижні було під контролем ворога.

«Холодноярцям вдалося вигнати з місця «еліту» російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець», – написали військові.

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які стали трофеями для українських захисників.

Нагадаємо, що російські загарбники зайняли Тростянець 1 березня, а 4 березня окупували його, вони знущались з місцевих мешканців та використовували їх як живий щит.