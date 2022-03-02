У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги, на яких стоїть згоріла техніка

Російські окупанти трьома колонами зайшли до Тростянця в Охтирському районі Сумщини 1 березня і зайняли місто. Про це йдеться у звіті керівника військової адміністрації Сумщини Дмитра Живицького з посиланням на інформацію від міського голови Тростянця.

Як повідомляється, військові РФ знесли танком ворота у Круглий двір, розбили картинну галерею. У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги.

Також в Тростянці частково немає інтернету, не транслюється телебачення та радіо. Цю інформацію підтвердила представниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.

«Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб», – йдеться у звіті.

За інформацією Юрія Бови, міська влада працює, забезпечуючи населення продуктами.

Нагадаємо, на жаль агресор взяв під контроль вокзал і порт Херсона. Біля будівлі Херсонської ОДА розташувалася військова техніка загарбників.

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