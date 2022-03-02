Російські війська зайняли містечко Тростянець на Сумщині
Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі
До теми
Російські окупанти трьома колонами зайшли до Тростянця в Охтирському районі Сумщини 1 березня і зайняли місто. Про це йдеться у звіті керівника військової адміністрації Сумщини Дмитра Живицького з посиланням на інформацію від міського голови Тростянця.
Як повідомляється, військові РФ знесли танком ворота у Круглий двір, розбили картинну галерею. У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги.
Також в Тростянці частково немає інтернету, не транслюється телебачення та радіо. Цю інформацію підтвердила представниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.
«Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб», – йдеться у звіті.
За інформацією Юрія Бови, міська влада працює, забезпечуючи населення продуктами.
Нагадаємо, на жаль агресор взяв під контроль вокзал і порт Херсона. Біля будівлі Херсонської ОДА розташувалася військова техніка загарбників.
Підсумки і хроніку шостого дня війни читайте на ZAXID.NET
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.