У Херсоні перед будівлею обласної держадміністрації стоїть російська військова техніка, а залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

«Станом на зараз те, що ми бачимо з веб-камер міста, перед облдержадміністрацією вишикувалася військова техніка. Херсонський міський голова Ігор Колихаєв звернувся до президента України, Верховної Ради, міжнародних місій, аби вони допомогли організувати зелений коридор, щоб зібрати сотні трупів та дозволити вивезти продукти харчування і медикаменти. Він наголошує, що багато загиблих серед військових, а саме [бійців] територіальної оборони», – розповіла про ситуацію в Херсоні журналістка Еріка Авдієва під час спільного ефіру українських телеканалів.

З посиланням на міського голову Херсона Ігоря Колихаєва журналістка повідомила, що росіяни захопили залізничний вокзал та морський порт.

Вона розповіла, що люди майже весь день не виходили з укриття, бо постійно чули вибухи й постріли. Вибухи лунали до самого вечора, вночі чути автоматні черги. У мікрорайоні ХБК в одному з двох будинків, у які влучили снаряди, перебувала вагітна жінка – її вдалося звідти евакуювати.

За словами журанлістки, ще після обіду на вулиці Синявіна чоловік вийшов з укриття, щоб узяти їжу з квартири, на нього очікували вагітна дружина з маленькою дитиною. Він потрапив під обстріл військових, фрагменти його тіла збирали батьки.

У парку поблизу нафтопереробного заводу відбулося бойове зіткнення між територіальною обороною міста і російськими військовими. Загинули бійці тероборони.

Крім того, на вулицях міста впродовж дня спостерігається важка техніка та піхота.

У Херсоні є вулиці, на яких немає енергопостачання або води. Люди намагаються не виходити з домівок. Магазини зачинені, але є випадки мародерства: російські військові заходять до них і забирають те, що лишилося.

Нагадаємо, 25 лютого, на другий день нападу Росії на Україну, загарбники прорвали оборону Херсона, але вже 26 лютого стало відомо, що загарбників з міста вибили.

Згодом стало відомо, що росіяни погіршують ситуацію в Херсоні, а потім захоплюють у заручники місцевих для їх нібито евакуації, щоб з ними їхати на Київ. Водночас місцева влада заявляла, що ніяких евакуацій вонане планує.