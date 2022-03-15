Російські військові в Тростянці Сумської області заганяють місцевих мешканців у фейкові «зелені» коридори, відбирають у людей мобільні телефони, намагаються створити «живі» щити, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові “зелені коридори”, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши “живі” та інформаційні щити», – написав він у Telegram.

Крім того, за його словами, вороги не дають можливості відновити електропостачання, не допускаючи працівників Обленерго до комунікацій в районі Охтирської гори, а також перешкоджають доставці гуманітарних вантажів.

Керівник ОВА додав, що влада працює над тим, аби домовитися за евакуаційні «зелені коридори» для містян. Живицький запевнив, що влада зможе вивезти із зони бойових дій усіх охочих, а тим, хто лишається у місті – завезти їжу, ліки і товари першої необхідності.

Нагадаємо, росіяни вторглися в Україну вранці 24 лютого. Сумська область є однією із найбільш постраждалих від ворожої агресії. Загарбники зайняли Тростянець 1 березня, а 4 березня окупували його.