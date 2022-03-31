Населені пункти повністю перебувають під контролем ЗСУ

У Херсонській області бійці 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ «Південь», визволили від російських загарбників і взяли під контроль 11 населених пунктів. Про це йдеться у зведенні угруповання військ «Південь».

«Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ «Південь» було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове», – йдеться у повідомленні.

Завдяки українським військовим місцеве населення сьогодні може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, харчові продукти)».

У відомстві також розповіли, що звільняючи населені пункти на Херсонщині, українські військові здобули трофеї – ворожу техніку. Зокрема, танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів Вишгородський район на Київщині, що біля столиці, а також кілька населених пунктів у Чернігівській області.