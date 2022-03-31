Українські військові відбили 5 сіл на Запоріжжі, ліквідували сімох росіян і знищили їхню військову техніку

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів п'ять населений пунктів у Запорізькій області. Про це у четвер, 31 березня, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Так, українські військові звільнили 5 сіл у Запорізькій області.

«Підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне», – йдеться в повідомленні військових.

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, протягом останньої доби ЗСУ знищили сімох окупантів та поранили ще шістьох в регіоні. Окрім того, українські військові знищили два бронетранспортери росіян.

Нагадаємо, останнім часом українські військові все частіше йдуть у контрнаступ, щоб звільнити від окупантів тимчасово захопленні населені пункти. Так, наприклад, 28 березня від росіян звільнили місто Ірпінь Київської області.