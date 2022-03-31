Росіяни лишають по собі зруйновану інфраструктуру і заміновані території

Збройні сили України звільнили від російських окупантів місто Вишгород біля Києва, а також кілька населених пунктів у Чернігівській області. Про це стало відомо у четвер, 31 березня.

Як повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, українські війська уже взяли під контроль Вишгород, який був захоплений росіянами.

«Найближчим часом на нас чекають хороші новини. І, повірте мені, вони будуть. Я знаю, що багато переживаєте за Бучу, за Вишгород... Вишгород уже наш, під контролем», – сказав Грузевич і відмовився повідомити деталі.

Окрім того, на Чернігівщині українські військові звільнили два населені пункти: Слобода та Лукашівка. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Наразі тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових «подарунків», залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям, які були в окупації», – вказано у повідомленні військових.

Нагадаємо, що зараз РФ проводить передислокацію близько 20% своїх військ з Київщини і Чернігівщини на Донбас. Українські військові своєю чергою, вибивають росіян з населених пунктів, де вони ще залишаються. Так, днями ЗСУ звільнили місто Ірпінь, де зараз проводять розмінування. Окрім того, українцям вдається звільнити населенні пункти і в інших областях.