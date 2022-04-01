Російський танк разом з екіпажем затонув у річці Псел на початку російської агресії проти України

На Сумщині з річки Псел витягли російський танк, який затонув разом з екіпажем у перші дні російсько-української війни.

«Витягли з Псла танк із орками. Лежав там майже місяць. Екологи – видихнули з полегшенням, любителі раків трохи засмутились», – повідомив у п’ятницю, 1 квітня, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Facebook.

Танк пролежав у річці приблизно місяць (фото Сумської ОВА)

У Генштабі ЗСУ розповіли, що з тілами танкістів проведуть процедури, передбачені українським та міжнародним законодавством. Долю ж бойової машини вирішить відповідна експертна група.